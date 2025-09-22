Hallazgo anticiparía diagnóstico de Alzhéimer décadas antes de primeros síntomas: ¿en qué consiste?
El médico investigador Tomás Guilarte habló en La W sobre el hallazgo del biomarcador TSPO, identificado por investigadores de la Universidad Internacional de Florida y el Grupo de Neurociencias de Antioquia de la Universidad de Antioquia.
08:22
Imagen de referencia de Alzheimer. Getty Images.