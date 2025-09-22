La W RadioLa W Radio

Ministra Varsen Aghabekian Shahin reveló que más países reconocerán el Estado palestino

Además, de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, otros países reconocerán en la ONU al Estado de Palestina.

Sede de la ONU y bandera palestina. Fotos: Getty Images

La Dra. Varsen Aghabekian Shahin, ministra de Relaciones Exteriores de Palestina, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el reconocimiento que ha tenido su nación por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

Recibimos el nombramiento con aprecio. Es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y refuerza el derecho moral que tiene los palestinos, la posición legal del estado”, dijo.

De esta manera, aseguró que la decisión de los países de reconocer el Estado palestino es afirmar que “la frontera se establece a través de la ley y no de la guerra y la matanza”.

Más países reconocerán el Estado de Palestina

La ministra reveló que otros seis países reconocerán a Palestina como Estado y espera que más sigan esos pasos. Esas naciones son:

  • San Marino
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Andorra
  • Francia

Netanyahu descartó la conformación del Estado palestino

Aghabekian expresó que el primer ministro israelí no quiere nada que tenga que ver con Palestina. “Cree que puede actuar como quiera, pero ahora no solo debe enfrentar a los palestinos, también al mundo”.

Asimismo, le envió un mensaje a Netanyahu y al gobierno de Israel: “deben pensar bien su objetivo y actuar bajo la presión internacional”.

Por eso, mencionó que espera que las declaraciones de estos países vayan acompañadas de acciones para que se produzcan los pasos que llevan al Estado palestino a convertirse en “independiente y soberano”.

¿Quién debe gobernar el Estado palestino?

“La Autoridad Nacional Palestina debe tener esa autoridad, ese mandato legal y administrativo”, dijo.

Reviva la entrevista completa aquí:

El siguiente artículo se está cargando

