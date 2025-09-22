“No sabemos nada”: hermana del cantante B King, desaparecido en México

En W Radio habló Stefanía Agudelo, hermana del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, quien desapareció el pasado martes 16 de septiembre de 2025 en México.

Según Agudelo la última noticia que tuvieron de su hermano es que estaba en un gimnasio en Polanco, en compañía del artista Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también se encuentra desaparecido.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (...) desconfiamos de todo el mundo, no sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos.”

Dijo Stefanía que a su familiar lo contrataron para un evento, que se realizó el 13 de septiembre, contratado por Regio Clown y otra persona.