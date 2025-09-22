El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tocó echar para atrás por la comunidad: alcalde de La Macarena por libertad de alias ‘Chimbo de Oro’

El alcalde de La Macarena, Meta, César Augusto Sánchez, se refirió a la asonada que se presentó en contra del Ejército en la región, la cual terminó con la libertad de alias Chimbo de Oro.

El mandatario dijo que la comunidad y guardia campesina intervinieron para que no se diera la captura de Oliver Lozano Serna.

Puede leer: Intento de asonada en La Macarena, Meta

“Ya estaba legalizada la captura, tenía las esposas puestas, les tocó soltarlo por la presión de la comunidad. Tocó echar la captura para atrás para no tener confrontación con la comunidad”, dijo.

‘Chimbo de Oro’ cuenta con más de 12 años de trayectoria delictiva dentro de las disidencias de las Farc.

A lo largo de su carrera criminal, ha ocupado diferentes cargos dentro de estructuras residuales, entre ellas el Frente 40, el Frente 7 y, en los últimos años, la estructura Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño. Actualmente, sería el responsable logístico del grupo armado organizado.

Se le atribuyen actividades como el cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes, el reclutamiento ilícito de menores de edad, la inteligencia delictiva contra la fuerza pública y comunidades, el desplazamiento forzado de campesinos para apoderarse de tierras, así como homicidios selectivos.

También funge como testaferro de la estructura, manejando bienes y cabezas de ganado en zonas rurales de La Macarena, Meta.

Alias ‘Chimbo de Oro’ mantiene incidencia criminal en veredas de La Samaria, Guaduas, Caño Limón, Alto Villanueva, bajo Villavicencio, El Clocy y Villa Rica, jurisdicción de La Macarena, Meta.

Actualmente, tiene en su contra una orden de captura vigente por los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, entre otros.