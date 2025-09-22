El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trump es la única esperanza que hay para la paz en Ucrania: canciller de Hungría

Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, en el marco de la Asamblea General 80 de Naciones Unidas, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la guerra en Ucrania.

“Todo el mundo debe tomar medidas para que se logre esa paz, se están tomando diferentes iniciativas, como Trump que está haciendo lo que puede para fortalecer la diplomacia”, dijo.

Además, advirtió que esa retórica de guerra que tienen algunos países debe acabarse.

“Debe ser una retórica que se cambia a favor de la paz para no escalar esta guerra y conflicto”, dijo.

Sobre el pronunciamiento de Trump en las Naciones Unidas, dijo que siempre que se reúnen hay una esperanza de que se encuentra una solución a este tipo de conflictos.

Sin embargo, resaltó que a veces cree que son solo ilusiones porque no se llegan a acuerdos. “Los países llegan con su propia retórica y en vez de ayudarse buscan imponerla”, dijo.

Siendo así, aseguró que las Naciones deben servir como una plataforma para la paz para que esos países que estén en guerra encuentren una solución.

“Me preocupa que no cumplan ese rol”, dijo.

Finalmente, afirmó que Donald Trump es la única esperanza que hay para la paz en Ucrania. “Es el único político con esa fuerza para alcanzar la paz”, concluyó.