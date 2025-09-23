El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Aka Charlie Sheen’, el documental que muestra el lado oscuro de alcanzar la fama

El cineasta Andrew Renzi habló con La W acerca del documental ‘Aka Charlie Sheen’, la producción que muestra una visión única y personal de la historia del actor.

Renzi contó que no fue tarea fácil realizar el documental porque al inicio Charlie no quería hablar mucho. Incluso, comentó que tuvo que pasar ocho meses junto al artista antes de iniciar la grabación, pues necesitaban crear algún tipo de vínculo.

“Es una persona que, aunque vivió una vida loca, no le gusta compartir mucho su vida”, dijo. No obstante, resaltó que tras ese tiempo, el actor se abrió y le contó detalles de su historia.

¿Por qué el interés de plasmar la historia de Charlie Sheen?

Explicó que siempre ha tenido interés en gente que ha tenido vidas complicadas y a los artistas siempre sus fans los tienen en un pedestal, pero nunca se habla sobre lo feo que trae la fama.

Es por eso que se mostró orgulloso de Sheen, pues tuvo la capacidad, no solo de expresar el lado bueno de su vida, sino de relatar el malo.

“Lo más importante es que hay gente que ve el documental y realmente puede conectar con la vida de Charlie”, afirmó.

De igual manera, aseguró que hubo varias cosas que tuvieron que eliminar del documental porque no aportaban a la historia que quería contar. Aclaró que esa producción, más que mostrar a una estrella del cine, plasma la vida de un adicto.

