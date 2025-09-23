“Aquí no falta plata, aquí sobran ladrones”: La propuesta anticorrupción de María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, detalló en La W que “si se reduce el tamaño del Estado, baja la corrupción”.
María Fernanda Cabal. Foto: Sebastián Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images.
María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la lucha anticorrupción que ha sido un objetivo presente en todos los gobiernos y que, sin excepción, estaría en el de ella en caso de ser elegida presidente.
Cabal mencionó que 60 billones es el estimado de lo que se roban, por lo que fue enfática en señalar que: “Aquí no falta plata, aquí sobran ladrones”.
Siendo así, aseguró que su receta para acabar con la corrupción es “reducir el tamaño del Estado”.
“Nosotros no vamos a crecer como un economía sana, no vamos a dar trabajo estable y digno, ni podremos formalizar para que se pague salud y pensión con una base tributaria y fiscal que se recarga sobre el empresario privado, no es posible”, dijo.
Y detalló que, según ella, “el Ministerio de la Igualdad es una grosería. Un Estado que crece incansablemente pero que le mete la mano al bolsillo al colombiano es inmoral e insostenible”.
Por esta misma línea, detalló que “si se reduce el tamaño del Estado, baja la corrupción”.
