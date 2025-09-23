Consejo Superior de la Judicatura responde a denuncia de La W sobre concurso de jueces y magistrados
En su respuesta, el Consejo Superior de la Judicatura señalaron que el contrato entre la UT y la empresa E Training S.A.S no ha sido objeto de sesión.
Consejo Superior de la Judicatura responde a denuncia de La W sobre concurso de jueces y magistrados
Desde el Consejo Superior de la Judicatura respondieron a la denuncia que hizo La W sobre que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), contratada para realizar el concurso de jueces y magistrados, delegó su tarea a una empresa privada.
En su denuncia, La W pudo establecer que, por cuenta de los retrasos en el desarrollo del concurso de la rama judicial, el contrato que inicialmente se firmó por un monto de $14.000 millones, ya asciende a $21.000 millones.
Desde la Judicatura aseguraron que el contrato suscrito entre la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y E Training S.A.S no ha sido objeto de sesión.
“La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), como integrante de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, ha desarrollado actividades de apropiación pedagógica y curricular y acompañamiento logístico en la ejecución del proyecto correspondiente al IX Curso de Formación Judicial Inicial”, señalaron.
Vea la respuesta completa del Consejo Superior de la Judicatura
