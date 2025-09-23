El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Prefiero perder las elecciones que perder la coherencia: Gustavo Bolívar por apoyo a Daniel Quintero

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y Gustavo Bolívar pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre la consulta que definirá el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Bolívar fue enfático en mencionar que no está de acuerdo con la participación de Quintero e incluso, mencionó que en caso de definir que el exalcalde sería el candidato, él “no va más”.

"El tema no es personal. En 2022 yo hice campaña atacando a Rodolfo Hernández por ser investigado por corrupción y Daniel está siendo acusado por corrupción, entonces no puedo ir en contra de los de derecha y decir que los de nuestro lado sí son buenos“, dijo.

Siendo así, detalló que es un dilema ético y no personal.

“Uno no puede celebrar y decir que Uribe es un bandido pero cuando acusan a uno de los nuestros decir que la justicia es mala", dijo, agregando que respeta las reglas de juego. “Me estoy debatiendo si voy a la consulta o no, porque si voy tengo que comprometerme a apoyar a quien gane”.

Bolívar aseguró que aunque Quintero puede ser el elegido en la consulta, correrían el riesgo de que “si le dan medida de aseguramiento nos quedamos sin candidato”.

Y agregó: “No tengo disputas personales, usted nunca me ha hecho nada, pero yo quiero saber cuál es la línea roja jurídica de ese partido”.

Gustavo, quien advirtió que si Daniel Quintero es el elegido preferiría irse, aclaró que: “Prefiero perder mil elecciones a perder mi coherencia, eso sí nunca lo perderé”.

Incluso, reveló que la consulta del Pacto va a estar contaminada “porque hay alianzas con muchas casas políticas”.

Ante esto, Daniel Quintero respondió: “Soy inocente, los cargos por los que me acusan no son por corrupción, son por terminar un contrato que empezó Fico por un lote que compró el ultimo día de su Gobierno”.

Adicionalmente, detalló que ha venido creciendo en las encuestas, y según dice, ocupa los primeros lugares.

Por otro lado, explicó que Gustavo Bolívar está preocupado por hechos imposibles. “La etapa de la medida de aseguramiento ya pasó y la Fiscalía no la pidió porque no tenía los elementos necesarios para la solicitud”, y agregó que “la justicia la dan los jueces, y aún no hay un juicio, empezará el otro año quizá a finales”.

