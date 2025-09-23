Crimen de B-King y DJ Regio Clown en México: habló hermano del DJ

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cristian Herrera, hermano de Jorge Herrera, conocido artísticamente como DJ Regio Clown, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las muertes de su familiar y de Bayron Sánchez Salazar, B-King.

“La última vez que hablé con él fue la semana anterior, lo saludé como suele ser. Él estaba contento porque iba a hacer su gira. El domingo fue el primer evento y salieron alegres por la atención que les dio el pueblo mexicano”, dijo.

Mencionó que desde hacía cuatro años DJ Regio se había establecido en México en busca de realizar sus sueños, expandir su carrera y llevar a su familia.

“Lamentablemente nos dimos cuenta de lo ocurrido. Los esperábamos con vida, no fue como esperábamos y esperar que las autoridades hagan su trabajo”, afirmó.

Herrera comentó que siempre estaba pendiente de su hermano a través de sus redes sociales porque él siempre mantenía ocupado. Incluso, señaló que se dio cuenta de la desaparición por amigos del DJ.

¿DJ Regio Clown demostró preocupaciones?

“Él siempre nos mantuvo al margen de sus eventos, nunca nos informaba. Siempre era ‘¿cómo estás?’ (…). Nunca supimos quiénes eran los empresarios”, sostuvo.

¿Qué dice la pareja de DJ Regio Clown?

“No me he comunicado. Nunca había escuchado el nombre de esas personas (…). Hay muchas cosas que están circulando en las redes, pero en este momento estoy en pro de ir a recuperar el cuerpo de mi hermano, repatriarlo y hacerle su entierro digno”, afirmó.

Amistad DJ Regio Clown y B-King

A B-King no lo conocí en persona, he tratado con su familia, hemos estado en constante comunicación. Lo que escuché es que él nunca recibió amenazas. Mi hermano se rodeaba de muchos artistas en Colombia y México, siempre organizaba giras y se contactaban.

Sobre la última presentación de los artistas, el hermano de DJ Regio Clown aseguró que supo que les había ido bien.

“Hay unos videos en redes sociales donde salen que fue muy buena la fiesta, pero no sé dónde es el sitio”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: