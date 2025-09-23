Presidente Petro está aliado con el narcotraficante Maduro: Carlos Giménez, congresista republicano
El congresista Carlos Giménez también aseguró que las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos están enmarcadas por las “políticas del presidente Gustavo Petro”.
“El presidente Petro está aliado el narcotraficante Maduro”: Carlos Giménez, congresista republicano
13:39
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Gustavo Pero, Nicolás Maduro y Carlos Giménez. Fotos: (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / (Photo by Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images)
Carlos Giménez, congresista republicano y quien se desempeña como representante de los Estados Unidos para el distrito congresional número 28 de Florida, dialogó con La W a propósito de las palabras del presidente Gustavo Petro tras la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.
“Cualquier acción está definida a las políticas del presidente Petro. Nosotros en el Congreso sabemos de qué lado está el pueblo colombiano y no está del lado de Petro”, afirmó.
- Lea también: “Colombia no prestará territorio para una invasión”: Petro plantea un diálogo político en Venezuela
Afirmó que el presidente Petro “está aliado con Maduro, el narcotraficante Maduro” y es algo con lo que no están de acuerdo, pues señaló que el gobierno de Estados Unidos “sabe” que el líder del oficialismo es el jefe del Cartel de los Soles.
“Hemos pedido una recompensa para la captura de Maduro. El presidente elegido Edmundo González y María Corina Machado está listos para asumir el poder”, indicó.
Embarcaciones que salen de Venezuela
El republicano mencionó que han tomado la decisión de atacar tres embarcaciones que salieron desde Venezuela rumbo a Estados Unidos porque estaban “llenas de drogas”.
Escuche la entrevista completa aquí:
“El presidente Petro está aliado el narcotraficante Maduro”: Carlos Giménez, congresista republicano
13:39
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles