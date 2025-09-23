Presidente Petro está aliado con el narcotraficante Maduro: Carlos Giménez, congresista republicano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Giménez, congresista republicano y quien se desempeña como representante de los Estados Unidos para el distrito congresional número 28 de Florida, dialogó con La W a propósito de las palabras del presidente Gustavo Petro tras la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas.

“Cualquier acción está definida a las políticas del presidente Petro. Nosotros en el Congreso sabemos de qué lado está el pueblo colombiano y no está del lado de Petro”, afirmó.

Afirmó que el presidente Petro “está aliado con Maduro, el narcotraficante Maduro” y es algo con lo que no están de acuerdo, pues señaló que el gobierno de Estados Unidos “sabe” que el líder del oficialismo es el jefe del Cartel de los Soles.

“Hemos pedido una recompensa para la captura de Maduro. El presidente elegido Edmundo González y María Corina Machado está listos para asumir el poder”, indicó.

Embarcaciones que salen de Venezuela

El republicano mencionó que han tomado la decisión de atacar tres embarcaciones que salieron desde Venezuela rumbo a Estados Unidos porque estaban “llenas de drogas”.

