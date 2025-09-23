“Están multimillonarios viendo cómo ponen en jaque al Estado”: Cabal sobre el ELN

La precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal habló con La W acerca de las elecciones de 2026, pero también sobre los diálogos de paz del Gobierno Petro con el ELN, conversaciones en las que estuvo su esposo, el empresario José Félix Lafaurie.

“EL ELN son unos viejos psicópatas, asesinos espantosos, toda la vida matando colombianos. En su loquera ellos se sienten la élite de la guerrilla porque nacen el ala marxista de la Iglesia católica, torciendo una encíclica papal”, afirmó.

Comentó que el ELN como organización criminal están “multimillonarios viendo cómo ponen en jaque al Estado”. Esto tras los atentados en diferentes regiones del país.

Además, mencionó que “por fortuna” se acabó la mesa de diálogos con el ELN, pues eso causó “mucha controversia” en su familia.

No obstante, aclaró que la decisión del presidente Petro de llevar a las mesas de conversación de paz a su esposo fue algo “audaz”.

Asamblea Nacional Constituyente

Acerca de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, Cabal aseguró que la gente ya está cansada de las “carretas”.

“No más Constituyente ni carretas, la gente quiere acciones. Nos pone a Petro a diletar, ¡no más!”, expresó.