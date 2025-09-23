Soluciones W: Una máquina para confeccionar calzado, la ayuda de Impocoser a familia en Medellín

Juan Carlos Gómez, padre de familia, emprendedor y oyente fiel de W Radio, se puso en contacto con el equipo de Soluciones W, en busca de ayuda para encontrar una máquina para confección de calzado, una herramienta con la que espera salir adelante junto a su hijo.

“Requerimos una máquina de poste doble aguja para poder trabajar desde la casa. Tengo 53 años y la verdad ha sido muy difícil conseguir empleo. Estamos pasando por una situación económica complicada y solo necesitamos una oportunidad para seguir adelante”, afirmó en los micrófonos de La W.

Foto: Impocoser. Ampliar

Luego de su solicitud y de la gestión del equipo W, Impocoser, una compañía con más de 28 años de trayectoria y especialista en la distribución de maquinaria y equipos para la industria textil, decidió donar una máquina de última tecnología, además de un año de mantenimiento y una capacitación de uso para Juan Carlos.

“Para nosotros es muy grato apoyar estos sueños, para que pueda seguir adelante con su hijo. Cuente con la garantía, instalación y capacitación para su máquina”, aseguró Andrea Espinosa, líder de mercadeo de Impocoser, quien además le dio a Juan Carlos la noticia de su nueva herramienta.

Entre lágrimas y con la voz cortada, Juan Carlos agradeció el inmenso gesto de la marca colombiana. Por causa de la solidaridad y voluntad de ayuda de Impocoser, este emprendedor podrá retomar sus labores, apoyar a su familia y mejorar su calidad de vida.