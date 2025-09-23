El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Tanques de Israel ya están en el centro de Gaza”: Huda, corresponsal de La W

Huda Emad Hegazi, corresponsal de La W en Gaza, reportó este martes, 23 de septiembre, que tanques del Ejército de Israel ya llegaron al centro de la ciudad de Gaza.

“Están justo en la puerta de la Universidad Islámica. También reportaban que había un francotirador”, aseguró.

De esta manera, mencionó que la gente que decidió quedarse en Gaza está rodeada por el Ejército israelí, por lo que ahora deberán o evacuar o someterse ante las fuerzas extranjeras.

“Me aseguran que la situación es horrible, que los francotiradores lanzan balas a cualquier lado. Es una estrategia de Israel para obligar a las personas a salir”, indicó.

Finalmente, recordó que Hamás informó que gran parte de los rehenes que tiene en su poder están en Gaza, por lo que cualquier operación militar de Israel podría poner sus vidas en peligro.

Escuche el informe completo de Huda Emad Hegazi aquí: