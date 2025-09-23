El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Uso de acetaminofén en el embarazo aumenta el riesgo de autismo? Especialista lo aclaró

El Dr. Brian Lee, profesor de Epidemiología y Bioestadística en la Drexel University Dornsife School of Public Health, conversó con La W sobre el supuesto riesgo del uso de acetaminofén luego de que el presidente Donald Trump vinculara, sin pruebas, el uso de Tylenol en el embarazo con el autismo.

Tras la afirmación del presidente de Estados Unidos, Lee aseguró que “no hay evidencia suficiente para decir que acetaminofén causa autismo”.

“Hay algunos estudios que sugieren que el uso de acetaminofén está asociado con el autismo, pero una cosa es la asociación y otra es la causa”, afirmó.

¿Hay mayor diagnóstico de casos de autismo por uso de acetaminofén?

El especialista señaló que sí hay un incremento de personas con autismo, pero entiende que eso se debe a una mayor concientización a la hora del diagnóstico y un mejor entendimiento.

Aclaró que “no necesariamente ha incrementado el número de personas, sino el de personas diagnosticadas”.

