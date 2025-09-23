El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ya hemos cerrado cuatro establecimientos en Bogotá que figuran bajo la fachada sindicato: MinTrabajo

Bogotá

En los micrófonos de W Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que en los últimos días se han cerrado cuatro establecimientos en Bogotá que usaban la fachada de sindicato para incumplir con la normativa sobre los horarios de rumba en la capital que lo establecen hasta las 3 a.m.

Le puede interesar: Inició mesa de diálogos entre MinTrabajo y Olímpica tras hallazgos laborales en sus tiendas

“Ya hemos hecho cuatro operativos de cierre de inspección y de cierres de estos establecimientos que, lo decimos claramente ante la opinión pública: no son sindicatos”, dijo Sanguino.

Y agregó: “Son establecimientos, amanecederos donde ocurren cualquier tipo de ilegalidad o todo tipo de ilegalidad amparados en la figura del sindicato. Es una práctica o es una actividad que socava la legitimidad de los sindicatos y de las organizaciones sindicales”.

Incluso, el alto funcionario confirmó que este lunes se reunió con el alcalde, Carlos Fernando Galán y acordaron combatir estos lugares que quieren infringir la norma.

Puede leer: MinTrabajo denunció hallazgos de presuntas violaciones a derechos laborales en Enerpereira

“Me encontré con el alcalde mayor de la ciudad, el doctor Galán y le he manifestado que estamos listos para que esos operativos los hagamos coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: