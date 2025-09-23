La W RadioLa W Radio

Ya hemos cerrado cuatro establecimientos en Bogotá que figuran bajo la fachada sindicato: MinTrabajo

En Bogotá se han identificado más de 100 lugares en diferentes localidades que funcionan bajo esta modalidad.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: X Antonio Sanguino.

Bogotá

En los micrófonos de W Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que en los últimos días se han cerrado cuatro establecimientos en Bogotá que usaban la fachada de sindicato para incumplir con la normativa sobre los horarios de rumba en la capital que lo establecen hasta las 3 a.m.

“Ya hemos hecho cuatro operativos de cierre de inspección y de cierres de estos establecimientos que, lo decimos claramente ante la opinión pública: no son sindicatos”, dijo Sanguino.

Y agregó: “Son establecimientos, amanecederos donde ocurren cualquier tipo de ilegalidad o todo tipo de ilegalidad amparados en la figura del sindicato. Es una práctica o es una actividad que socava la legitimidad de los sindicatos y de las organizaciones sindicales”.

Incluso, el alto funcionario confirmó que este lunes se reunió con el alcalde, Carlos Fernando Galán y acordaron combatir estos lugares que quieren infringir la norma.

“Me encontré con el alcalde mayor de la ciudad, el doctor Galán y le he manifestado que estamos listos para que esos operativos los hagamos coordinadamente con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno”, concluyó.

