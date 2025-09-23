“Yo no le debo nada a ningún partido político”: exministra sobre contratos del Ministerio del Deporte

La exministra del Deporte, Luz Cristina López, salió al paso de las denuncias que la vinculan con el representante conservador Ape Cuello y con la adjudicación de millonarios contratos en el departamento del Cesar durante su gestión.

En entrevista con La W, la ministra negó que hubiera existido injerencia política en su nombramiento o en las decisiones de inversión.

“Yo no llegué al ministerio por ningún congresista. Nunca he sido militante de un partido político ni le debo nada a ningún partido. Toda mi trayectoria es técnica”, aseguró.

Un informe de Cambio reveló que durante 2024 el ministerio firmó convenios que favorecieron a varias alcaldías del Cesar, algunas de ellas cercanas al equipo político de Cuello. López cuestionó las cifras publicadas: “Hasta donde recuerdo, al Cesar se le asignaron cuatro infraestructuras, todas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los criterios establecidos por resolución. La revista tiene una muy mala fuente”.

La exfuncionaria también negó que la sede de los Juegos Para-Suramericanos 2026 en Valledupar obedeciera a presiones políticas: “La idea nació en los Juegos Bolivarianos de 2022 y fue designada por la Asamblea del Comité Paralímpico de las Américas en Santiago de Chile, no por el Ministerio del Deporte. Además, Valledupar fue la única ciudad candidata de Colombia”.

Consultada sobre la frecuencia de las visitas de Ape Cuello al Ministerio, López respondió: “Es posible que fuera con regularidad, pero como cualquier congresista que gestionaba proyectos para su territorio. Revisen los registros: por el despacho pasaron senadores y representantes de todos los partidos”.

Sobre las fotos en las que aparece junto al congresista en obras en el Cesar, la exministra insistió: “Yo visité Valledupar varias veces por los juegos, pero eso no significa que hubiera privilegios políticos”.

Finalmente, negó irregularidades en la contratación de intercolegiados: “Nunca Valledupar recibió 69.000 millones como dice Cambio. Los finales fueron en Bogotá y Valledupar, con un costo de 13.000 millones”