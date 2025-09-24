“Bajaron de un Uber y abordaron un Mercedes”: periodista da cronología en caso B-King y Regio Clown

Cinta policial (Richard Williams Photography / Getty Images) // Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Foto: EFE / Bkingoficial / Regioclownn

“Familia Michoacana estaría disgustada con ellos”: Pablo Ferri sobre crimen de B-King y Regio Clown

El hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown) en México tras siete días de desaparición es objeto de investigación por parte de las autoridades y medios de comunicación.

Pablo Ferry, reportero mexicano con experiencia en criminalidad, migración y violencia en América Latina, aseguró en diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W que, “aunque es verdad que este tipo de asesinatos ocurren todas en México las semanas, lamentablemente no deja de sorprender este caso”.

El periodista reveló varios detalles sobre la cronología de actividades que habrían llevado a cabo los dos jóvenes antes de perder su rastro.

El pasado 16 de septiembre, tras salir de entrenar en un gimnasio ubicado en Polanco, un exclusivo sector de Ciudad de México, los artistas habrían pedido un carro por aplicación: “Se bajaron en seguida de ese Uber y abordaron un Mercedes Benz”, dijo Ferry, al aclarar que dicha información fue filtrada a periodistas del medio Nota Roja.

En ese vehículo Mercedes se habrían dirigido a Iztapalapa, una zona popular muy poblada de la capital, desde donde llegaron a la zona metropolitana de la ciudad: “Las últimas imágenes que se tienen del vehículo son en la zona oriente camino al estado de México”.

Ferry agregó que, durante ese trayecto, DJ Regio Clown estuvo intercambiando mensajes donde le contaba a su novia que iba a reunirse con un “Comandante” y que iba a acompañado de un tal “Mariano Escolta”.

Vale la pena agregar que la información compartida por el periodista es filtrada y deja claro que, hasta el momento, hay bastantes datos que han salido a la luz pero que aún no han sido confirmados por las autoridades.

“Al lado de los cuerpos se encuentra una cartulina que, supuestamente, decía: ‘Llegó la FM (Familia Michoacán). Esto va para todos los chapulines encargados y vendedores, vamos por todo’”, lo que quiere decir que el grupo “estaría disgustado con ellos por haberse pasado de una organización criminal a otra”.

Luego de dar a conocer la información que ha circulado hasta el momento, Ferry explicó que, así como pudo haber sido una sentencia real del grupo criminal Familia Michoacana, también se contempla la posibilidad de que la nota haya sido un método utilizado para desviar la investigación.

Pablo Ferry añadió que es bastante probable que, debido al impacto y la presión internacional que ha tenido el caso, en cuestión de semanas se conozca nueva información que siga contribuyendo al esclarecimiento de crimen.

Escuche esta entrevista en La W:

Escuche W Radio en vivo: