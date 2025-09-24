Crimen de B-King y DJ Regio Clown: ¿Dónde opera la llamada ‘Familia Michoacana’?
Javier Lafuente, subdirector del diario El País América, habló en La W sobre la investigación en torno al crimen de B-King y DJ Regio Clown en México.
Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Foto: EFE / Bkingoficial / Regioclownn
