Dos restaurantes de Medellín están entre los 100 mejores del mundo

Por primera vez, Medellín aparece en el ‘ranking’ The World’s Best Bars 2025, el listado de los mejores bares y restaurantes del mundo. Mamba Negra y Carmen son las marcas encargadas de representar a la capital de Antioquia.

Un jurado compuesto por 800 expertos en este tipo de establecimientos eligió a los 100 mejores y esta semana se conocieron los nombres de quienes ocupan los lugares del 51 al 100.

Mamba Negra

En el lugar 81 está Mamba Negra, con una novedosa propuesta de cocina africana, española y caribeña, que además deslumbra por su creativa presentación y reinterpretación de la coctelería clásica.

La cereza del pastel está en las instalaciones, ubicadas en El Poblado y con un rooftop desde el que se tiene una privilegiada vista de la ciudad.

Carmen

Pescadores locales y pequeños agricultores son los proveedores de este restaurante y bar que mezcla los saberes tradicionales con la gastronomía moderna.

En su menú resaltan bebidas que combinan el tequila infusionado con panela y chipotle o una chicha, hecha con piña encurtida y vinagre de plátano. Carmen logró entrar al ranking ocupando el puesto 100.

Otra marca colombiana

La Sala de Laura ocupa la posición 68 de este conteo. Está ubicada en Bogotá, dentro del restaurante Leo y se caracteriza por sus propuestas en las que destaca la biodiversidad colombiana por medio de la coctelería.