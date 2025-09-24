La W RadioLa W Radio

“Es crucial que liberen a los rehenes israelíes para proceder con la paz”: Antonio Tajani

Antonio Tajani, vice primer ministro de Exteriores de Italia advirtió que es necesario que se paren los bombardeos en Gaza y en Cisjordania.

Antonio Tajani. (Photo by Roberto Serra - Iguana Press/Getty Images)

Antonio Tajani, vice primer ministro de Exteriores de Italia, en el marco de la Asamblea General ONU, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a la guerra entre Palestina e Israel.

El ministro señaló que es crucial que se liberen todos los rehenes israelíes para proceder con la paz en la región.

“Estamos listos para caminar hacia adelante, pero hay que sacar a Hamás y liberar los rehenes”, detalló.

Asimismo, advirtió que es necesario que se paren los bombardeos en Gaza y en Cisjordania.

Incluso, haciendo referencia l discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están de acuerdo con que se debe presionar a Israel y evitar los ataques.

