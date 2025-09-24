El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘Franco Nero’ recordó a Claudia Cardinale: “Era muy bella y profesional”

El actor italiano Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, conocido profesionalmente como ‘Franco Nero’, dialogó con La W acerca de la muerte de la reconocida actriz Claudia Cardinale a los 87 años.

“Muy mal, muy mal. No me gusta. Se la llevó, es un pecado, un crimen”, aseguró.

Recordó que cuando los presentaron, pensó que tenía una “cara increíble”.

“Estaba muy bonita, era bella. Claudia era muy profesional, trabajaba bien y en la noche iba a comer a un restaurante. Me gustaba hacerle las fotos, de su cara, me gustaba mucho”, dijo.

‘Hermanos de Sangre’, primera película juntos

La rodaron en Sicilia, en Partinico, cerca de Palermo. Esa fue la primera vez e hicimos cinco películas juntos.

“Hicimos una película muy bonita (Hermanos de Sangre). Me gustaba trabajar mucho con ella”, expresó.

Asimismo, mencionó que debido a su fama, salir con ella no era algo fácil, por lo que muchas veces estaba apartada de la gente.