Hay poderosas estructuras tras asesinato: cónsul colombiano por crimen de B-King y Dj Regio Clown

Alfredo Molano, cónsul de Colombia en México, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el crimen de los artistas colombianos B-King y Dj Regio Clown en ese país.

“A través de redes sociales han empezado a surgir elementos que cuentan que, detrás del crimen, hay poderosas estructuras responsables del asesinato. Es importante entender que un crimen como este en el que dos personas desaparecen en un sector exclusivo como Polanco y sean asesinadas, requiere de complejidad”, afirmó.

Aclaró que antes del crimen no tenían noticia o conocimiento que los artistas estaban en México.

Asimismo, mencionó que uno de ellos (DJ Regio Clown) se encontraba viviendo en Guanajuato, una localidad en la que, según contó, existe una tensión en temas de orden público por presencia de carteles difíciles.

Alcalde descarta que fuera un secuestro: ¿cuál es la versión del crimen?

“Lo que ha trascendido en redes sociales y medios es que ellos tenían comunicación con personas que les dispusieron un automóvil para cumplir compromisos con unas personas que tienen alias, alguien que se hace llamar ‘El Comandante’ y ‘Sergio’. No fueron forzados a subirse, sino que fueron por invitación a un rumbo desconocido”, señaló.

¿Qué se sabe del narcomensaje en los cuerpos?

Aunque Molano aseguró que no tienen mayor información sobre el mensaje que hallaron en los cuerpos, sí comentó que esa es una práctica usual en crímenes en el que los carteles están involucrados.

“Aquí no existía la intención de asesinarlos y desaparecer el rastro, sino dejar un mensaje claro. Debemos ver que, detrás de esto, hay una descomposición en el tema de derechos humanos muy difícil porque no es el único caso que tenemos”, dijo.

Finalmente, el cónsul expresó preocupación por el número de colombianos muertos en México en el último tiempo. Aseguró que, en 2024, tienen registro de 108 connacionales fallecidos, de los cuales 72 fueron por causas violentas.

Escuche la entrevista completa aquí:

