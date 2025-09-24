El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Redes transnacionales traen colombianos a México con engaños: investigador por crimen de B-King y DJ

David Barrios, investigador de la Universidad Autónoma de México, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el crimen de B-King (Bayron Sánchez) y DJ Regio Clown (Jorge Herrera).

Esto luego de que el embajador de Colombia en México, Fernando García, afirmara en W Sin Carreta que dicho crimen tendría que ver con “vínculos de estos jóvenes con organizaciones ilegales o con personas que han estado vinculadas a organizaciones ilegales previamente”.

Según explicó Barrios, “tiene que ver con redes transnacionales que están trayendo gente de Colombia y de otros países con engaños. Están trayendo a trabajar personas vinculadas con las Fuerzas Armadas para aprovechar su experiencia y los vinculan a estas redes de violencia".

Incluso mencionó que los llevan a través de varios distintos tipos de actividades, para el caso puntual de los artistas, dijo que suelen seleccionar modelos, cantantes y demás personas relacionadas con actividades artísticas, usando excusas como trabajos nuevos con los que logran atraerlos para que lleguen a México.

“Afecta a muchísima población colombiana y otros países de la región”, dijo, agregando que “dentro de México se ha profundizado muchísimo la violencia y las economías ilegales”, dijo.

Aunque afirmó que las investigaciones todavía están en marcha, “ya se comienza a hablar de que en realidad no fue la organización de la que se habló sino de una que opera en la Ciudad de México”.

Sobre esto, reveló que los mismos grupos “han ido evolucionando, pulverizando y cambiando de nombres”.