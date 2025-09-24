“Si Israel toma represalias, reaccionaremos como corresponde”: vocero de MinExteriores francés

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pascal confavreux, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, conversó con La W acerca del reconocimiento que hizo Francia del Estado palestino como una dinámica para resolver el conflicto en Medio Oriente con la configuración de los dos estados, el israelí y el de Palestina.

“Este es el resultado de una dinámica que se prolongo durante los últimos 9 meses. 142 países se unieron para avanzar en esa dinámica para dar la configuración de los dos estados”, dijo.

Afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado no significa que Francia no condene de manera absoluta los hechos del 7 de octubre (cuando Hamás atacó Israel), pero obliga a mirar lo que va a pasar luego de que se logre un cese al fuego y saber cómo se reconstruirá Gaza.

A propósito, aclaró que el cese al fuego debe ir encadenado a la libertad de los secuestrados por Hamás y la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza que está represada.

“Este reconocimiento del Estado palestino y lo que se logró en Naciones Unidas es un cuestionamiento a lo que hizo Hamás”, señaló.

Incluso, contó que, para la conformación de los dos estados, la Autoridad Palestina se comprometerá a reformar la Constitución, a convocar elecciones, a dejar de compensar a las familias de los responsables de hechos terroristas.

“Lo que buscan con el reconocimiento del Estado palestino es salir del ciclo de violencia”, sostuvo. Por eso, expresó que no es posible salir de eso sin darle un camino político para Palestina.

¿Represalias de Israel contra Francia?

“Si Israel toma represalias contra Francia, reaccionaremos de la manera que corresponde”, indicó.

¿Relación entre Macron y Trump sigue siendo buena?

“Es una relación fuerte. Se hablan mucho y tuvieron una reunión privada, aparte del encuentro en las Naciones Unidas”, aseguró.

Persiste el respaldo de EE.UU. a Israel: ¿nadie detendrá a Netanyahu?

“Hemos condenado de manera firme los movimientos de Israel, señalando que no existe términos militares para lo que están haciendo en Gaza”, aseveró.

De igual manera, contó que Francia y más países reconocen la “fatiga” de la población israelí por el conflicto con Hamás. Por eso, dentro de la propuesta, dan como asunto esencial las garantías para Israel, por ejemplo, que Irán pueda dotarse de armas nucleares.

