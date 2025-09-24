La W RadioLa W Radio

“Sigue el rumbo a Gaza pese a los ataques con drones”: periodista a bordo de Flotilla de la Libertad

El periodista y fotógrafo Mauricio Morales, quien viaja a bordo de una de las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad que se dirige rumbo a Gaza, contó en La W algunos detalles de la travesía.

Barcos de la flota de Lybia. Foto: Muhammed Semiz/Anadolu via Getty Images

