Termomorichal: Informe de Pacific Rubiales indicaría que Ecopetrol regaló 42 millones de dólares

Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa, han respondido de manera insistente a las revelaciones hechas por La W sobre el pago irregular de 42 millones de dólares a una empresa de William Vélez.

En contexto: Los correos que demuestran que Ricardo Roa regaló 42 millones de dólares de Ecopetrol

Han indicado que es absolutamente falso que se hubiera pagado dicho monto cuando, en menos de un mes, las plantas de generación de energía Termomorichal I y II le habrían resultado gratis a la empresa estatal petrolera.

Sin embargo, el informe financiero confidencial que usaron como argumento para justificar el pago de los 42 millones de dólares que La W reveló hace pocos días tiene la clave de la verdad.

Le puede interesar: Ecopetrol insiste: pago de 42 millones de dólares por Termomorichal se hizo acorde con el contrato

A pesar de que Ecopetrol exigió que W Radio retirara de la página web el informe firmado por Juan Guillermo Vélez, violando el derecho a la información, un experto en temas petroleros y conocedor de los negocios de Pacific Rubiales en el año en que el contrato quedó en manos de Ecopetrol descubrió el detalle que desmiente a Roa y nos facilitó el informe que se entregó a los accionistas de Pacific en marzo de 2017.

Ampliar

El documento de 39 páginas revela dos asuntos esenciales: el costo real de los contratos de las plantas Termomorichal I y II, así como el particular vínculo que existió entre Meta Petroleum (es decir Pacific) y la empresa que construyó y operó a Termomorichal.

Lea también: Ecopetrol decidió pagar 42 millones de dólares de Termomorichal sin evaluar otras alternativas

Ampliar

En primer lugar, el costo total de los contratos de construcción, operación y adquisición para Termomorichal es de 229.7 millones de dólares, pagaderos en diez años. No se habla de un dólar más.

Puede interesarle: Vicepresidente de Energía de Ecopetrol responde sobre compra de plantas Termomorichal

Ahí es donde el informe independiente termina justificando una falacia yendo en contravía de sí mismo, pues el cálculo hecho por el perito revela que el valor que se iba a pagar al término de los 10 años del contrato tipo BOOMT cedido a Ecopetrol era 229.6 millones de dólares, es decir, lo que Pacific dijo que se debía pagar para “adquirir” las plantas de generación de energía.

Ampliar

A eso se suma el segundo detalle, nada menor, que queda en evidencia en el informe a los accionistas de Pacific y es que esa empresa, Pacific Rubiales, era accionista de la empresa configurada para construir, operar y transferir a Ecopetrol las plantas de Termomorichal.

Pacific Power Generation, después llamada Interamerican, era accionista del 51% de la empresa Termomorichal SAS. Lo cual permitiría inferir que habría sido un sinsentido que Pacific se hubiese lesionado económicamente con un contrato mal negociado y calculado.

A eso se ha de sumar otro pequeño detalle, la letra pequeña del informe financiero que justificó el pago de los 42 millones de dólares. Un pie de página dice: “Este documento no debe entenderse como un dictamen pericial, al carecer de suficiente profundidad y de elementos formales exigidos en el Código General del Proceso”.

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: