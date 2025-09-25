Al Oído | La cumbre opositora alista invitados de peso: EE.UU., procurador, registrador y contralor
Más allá de la confirmación oficial, Al Oído conoció la agenda secreta: debates sobre las reformas de Petro, invitados de talla internacional y el primer paso hacia un manifiesto político que unifique a las fuerzas opositoras.
Al Oído | La cumbre opositora alista invitados de peso: EE. UU., procurador, registrador y contralor
Procurador Gregorio Eljach, registrador Hernán Penagos y contralor Carlos Penagos
Hoy sí que tenemos un Al Oído bien puesto. Tenemos la agenda secreta de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición del 15 de octubre.
Ayer, 24 de septiembre, a través de un comunicado confirmaron la fecha y una amplia agenda de temas del país.
El foro está citado a las 8:00 a.m., arrancará a las 8:30, y la primera parte será en formato panel: expertos y congresistas discutiendo hasta el mediodía.
El propósito es levantar una agenda programática de unidad rumbo al 2026 con cuatro ejes que son “dinamita política”:
- Seguridad ciudadana, en plena crisis.
- Salud, con asociaciones de pacientes denunciando la decadencia del sistema.
- Economía y tributaria, con la reforma que pretende recaudar 16 billones y golpea el bolsillo.
- La ley de sometimiento, que ya tiene objeciones de la Corte Suprema.
Al mediodía, un almuerzo solo entre congresistas: el menú será pura coyuntura política y la receta, cómo cocinar lo que viene.
A las 2:00 p.m. retomarán la sesión con la fase llamada ‘garantías electorales’.
Al Oído de La W conoció que no solo estarán líderes de partidos. Hoy mismo (25 de septiembre) o mañana (26 de septiembre) saldrán invitaciones al procurador, al registrador y al contralor.
La apuesta de esto es que el 2026 tenga sello de elecciones libres, seguras y transparentes.
Pero hay más. Se alista también la invitación a representantes de la Embajada de Estados Unidos.
¿Cuál es el plan? Entregar un documento conjunto al Departamento de Estado sobre seguridad, riesgo de descertificación y la falta de garantías de protección que sienten opositores frente a la UNP.
Y la cumbre quiere ir más allá: abrir la puerta a conservadores, a algunos liberales y a partidos que, aunque no se han declarado oficialmente en oposición, han actuado como tal. Todo esto desembocará en un manifiesto político, el primer paso hacia una oposición seria, responsable y con propuestas.
Además, se habla de un próximo encuentro con Uribe y Vargas Lleras en la misma foto. Un símbolo de unidad en defensa de la democracia y del futuro de Colombia.
El 15 de octubre, más que una cumbre, puede ser el inicio de la gran consulta de la oposición rumbo al 2026.