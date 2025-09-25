El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | La cumbre opositora alista invitados de peso: EE. UU., procurador, registrador y contralor

Hoy sí que tenemos un Al Oído bien puesto. Tenemos la agenda secreta de la Cumbre Parlamentaria de la Oposición del 15 de octubre.

Ayer, 24 de septiembre, a través de un comunicado confirmaron la fecha y una amplia agenda de temas del país.

El foro está citado a las 8:00 a.m., arrancará a las 8:30, y la primera parte será en formato panel: expertos y congresistas discutiendo hasta el mediodía.

El propósito es levantar una agenda programática de unidad rumbo al 2026 con cuatro ejes que son “dinamita política”:

Seguridad ciudadana, en plena crisis.

Salud, con asociaciones de pacientes denunciando la decadencia del sistema.

Economía y tributaria, con la reforma que pretende recaudar 16 billones y golpea el bolsillo.

La ley de sometimiento, que ya tiene objeciones de la Corte Suprema.

Al mediodía, un almuerzo solo entre congresistas: el menú será pura coyuntura política y la receta, cómo cocinar lo que viene.

A las 2:00 p.m. retomarán la sesión con la fase llamada ‘garantías electorales’.

Al Oído de La W conoció que no solo estarán líderes de partidos. Hoy mismo (25 de septiembre) o mañana (26 de septiembre) saldrán invitaciones al procurador, al registrador y al contralor.

La apuesta de esto es que el 2026 tenga sello de elecciones libres, seguras y transparentes.

Pero hay más. Se alista también la invitación a representantes de la Embajada de Estados Unidos.

¿Cuál es el plan? Entregar un documento conjunto al Departamento de Estado sobre seguridad, riesgo de descertificación y la falta de garantías de protección que sienten opositores frente a la UNP.

Y la cumbre quiere ir más allá: abrir la puerta a conservadores, a algunos liberales y a partidos que, aunque no se han declarado oficialmente en oposición, han actuado como tal. Todo esto desembocará en un manifiesto político, el primer paso hacia una oposición seria, responsable y con propuestas.

Además, se habla de un próximo encuentro con Uribe y Vargas Lleras en la misma foto. Un símbolo de unidad en defensa de la democracia y del futuro de Colombia.

El 15 de octubre, más que una cumbre, puede ser el inicio de la gran consulta de la oposición rumbo al 2026.