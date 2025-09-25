El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Cada que nos acercamos más a Gaza, nuestra vida corre más riesgo”: Periodista en Flotilla Global Sumud

Arlín Medrano, periodista mexicana que rumbo a Gaza con en la Flotilla Global Sumud, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de esta misión humanitaria.

Esto, luego de que el Gobierno de España anunciara medidas para apoyar a la flotilla, tras las denuncias del grupo de activistas respecto a varios ataques de drones contra sus embarcaciones en zonas cercanas a las costas de Grecia.

La periodista, que reveló estar a 5 días de llegar a tierras palestinas, contó que en la noche del miércoles 24 de septiembre se registraron distintos ataques a 12 embarcaciones.

Aunque fue enfática en mencionar que el objetivo de esta misión es romper el asedio humanitario que está impuesto utilizando el hambre como una herramienta genocida, aseguró que están a la espera de un comunicado de prensa en el que se informe cómo se va a proceder con la misión tras varias amenazas de nuevos ataques.

“Es una realidad que, cada vez que nos acerquemos más Gaza, nuestra vida corre más riesgo”, dijo.

Medrano afirmó que los drones no son los que han provocado los impactos en las embarcaciones sino que estos lanzan explosivos que pueden generar daños.

“Cuatro de las embarcaciones tienen daños pero ninguno severo como afectación a motor, pero no hay ningún herido ni vidas humanas que hayan sido lastimadas”, afirmó.

Gobierno italiano propuso entregar carga humanitaria en la isla de Chipre, pero fue rechazada

La Flotilla Global Sumud, compuesta por barcos con activistas de varios países que intentan llevar ayuda a Gaza, rechazó este jueves la propuesta del Gobierno italiano de entregar su carga humanitaria en la isla de Chipre para garantizar la seguridad de los activistas y seguirá su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja.

“La delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunica a las autoridades italianas que no acepta la propuesta recibida ayer sobre una posible desviación de la ayuda en dirección a Chipre, para luego hacerla llegar a Gaza con la implicación del Patriarcado Latino de Jerusalén”, señaló el grupo en un comunicado.

La periodista afirmó que esta misión no busca que solo se entregue el alimento sino romper el asedio.

“Si cedemos ante esto no cumpliríamos con nuestra misión”, dijo.