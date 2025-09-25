La W RadioLa W Radio

Desde Álvaro Uribe hasta Iván Cepeda: esta es la lista de reuniones de Sergio Fajardo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo se ha sentado a conversar con distintos sectores. ¿Está vez hará alianzas más allá del centro?

Sergio Fajardo (Camila Díaz / Colprensa), Álvaro Uribe (Lina Gasca / Colprensa) e Iván Cepeda (John Paz / Colprensa)

La W conoció en primicia los detalles de las reuniones que ha sostenido el precandidato presidencial Sergio Fajardo, en el marco de su tercer intento por llegar a Casa de Nariño.

Son por lo menos 60 personas con las que Fajardo se ha reunido, quienes pertenecen a todas las orillas políticas: Álvaro Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño e Iván Cepeda, entre muchos otros.

La lista de Sergio Fajardo

Esta es la lista de personajes con los que Sergio Fajardo ha sostenido encuentros:

