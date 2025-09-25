Sergio Fajardo (Camila Díaz / Colprensa), Álvaro Uribe (Lina Gasca / Colprensa) e Iván Cepeda (John Paz / Colprensa)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde Álvaro Uribe hasta Iván Cepeda: esta es la lista de reuniones de Sergio Fajardo

La W conoció en primicia los detalles de las reuniones que ha sostenido el precandidato presidencial Sergio Fajardo, en el marco de su tercer intento por llegar a Casa de Nariño.

Son por lo menos 60 personas con las que Fajardo se ha reunido, quienes pertenecen a todas las orillas políticas: Álvaro Uribe, Claudia López, Vicky Dávila, Miguel Uribe Londoño e Iván Cepeda, entre muchos otros.

La lista de Sergio Fajardo

Esta es la lista de personajes con los que Sergio Fajardo ha sostenido encuentros:

Ampliar

Escuche esta noticia a continuación:

Play/Pause Desde Álvaro Uribe hasta Iván Cepeda: esta es la lista de reuniones de Sergio Fajardo 04:13 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: