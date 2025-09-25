USA3043. WASHINGTON (DC, EEUU), 10/06/2025.- La viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Mignon Houston, habla durante una rueda de prensa este martes en el Centro de Prensa Extranjera ubicado en la sede del Departamento en Washington (EE.UU.). Estados Unidos subrayó que el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está logrando buenos resultados en materia de seguridad fronteriza y control migratorio. EFE/Eduard Ribas

EEUU va a seguir ayudando a Colombia, pero necesitan resultados: Mignon Houston sobre lucha antidrogas

En diálogo con La W, Mignon Houston, portavoz adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró que Estados Unidos está interesado en cuidar la relación con Colombia.

Según mencionó, no van a apoyar la retórica que elimine esa confianza, pero aclaró que lo importante es asegurar las fronteras, controlar y acabar los flujos de las drogas y los carteles.

“Vamos seguir trabajando por la alianza”, detalló.

Futuro de Gaza

Sobre la guerra entre Palestina e Israel afirmó que Trump está trabajando todos los días para acabar ese conflicto, pero es necesaria la devolución total de los rehenes y la salida de Hamás.

La descertificación en la lucha antidrogas

También se refirió a la descertificación en la lucha antidrogas de Colombia, asegurando que Estados Unidos está realineando el apoyo que da.

Incluso señaló que Estados Unidos sigue siendo el país que más ayuda da. “Se va a seguir apoyando a Colombia, pero se quieren ver pruebas de que esta ayuda está trayendo resultados”.