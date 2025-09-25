Invasiones en Gaza por Israel / Huda, corresponsal de W en Gaza. Foto: Getty Images / W Radio

“El proceso de invadir la Franja ha llegado bastante temprano”: Huda, corresponsal W en Gaza

Huda, corresponsal de W Radio en la Franja de Gaza, reveló que los tanques israelíes se encuentran en cada punto de la ciudad por la zona central, centro y oeste.

“Cualquier gazatíes que se encuentra en su hogar está invadido por las fuerzas militares de Israel”, dijo.

La ciudadanía está haciendo un llamado a ambulancias y policías que los ayuden a evacuar.

“Nadie se esperaba esa incursión tan fuerte y tan rápida por parte de Israel”, aseguró añadiendo que Israel, supuestamente, había dado plazo hasta el 7 de octubre antes de entrar.

“El proceso de invadir la Franja de Gaza ha llegado bastante temprano”, afirmó Huda.

Asimismo, comentó que en la horas de la mañana de este 25 de septiembre se reportó una masacre luego de un bombardeo de una vivienda civil, la cual dejó 11 muertos.

“Estas masacres que suceden a diario están ocurriendo en las zonas que Israel alega que son seguras”, concluyó.