“Las Naciones Unidas no pueden solucionar cada problema”: Presidenta de Suiza tras discurso de Trump

Donald Trump acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con “siete” conflictos en el mundo.

Karin Keller-Sutter y Donald Trump

Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el discurso de Donald Trump en medio de la Asamblea General de la ONU.

El presidente estadounidense, en su discurso, acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haberle ayudado en las negociaciones para terminar con “siete” conflictos en el mundo.

“La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”, declaró en el estrado de la Asamblea General el republicano, descontento porque no funcionaba el teleprónter y porque se estropearon las escaleras mecánicas al llegar a la sede.

Incluso, el mandatario exigió que la ONU abra inmediatamente una “investigación” tras el “triple sabotaje” que aseguró haber sufrido.

Sobre esto, Karin Keller-Sutter afirmó que “las palabras vacías no pueden significar guerras”.

“Las Naciones Unidas no pueden solucionar cada problema”, dijo, aclarando que si bien es una plataforma que permite el diálogo internacional, “no pueden solucionar todo”.

¿Llegará la paz a Gaza?

“No puedo predecir esto, se tienen que hacer todos los esfuerzos, pero Suiza apoyará la paz cuando llegue el momento”, afirmó.

