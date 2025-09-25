Medidas en el Aeropuerto de Cartagena para evitar emisiones de radiodifusión externas

Obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena siguen sin arrancar: ¿qué ha pasado?

Las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena completan siete meses de retraso.

Carlos Cuartas, gerente de la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (Oinac), explicó en los micrófonos de La W que la demora del proyecto ha sido, entre otras cosas, por algunas contradicciones con la comunidad del barrio Crespo, donde se encuentra ubicado el aeropuerto.

Según Cuartas, uno de los temas más complejos ha sido la ubicación de los dispensadores de combustible para los aviones que estarían en zona de influencia de la comunidad.

“Yo no puedo mover los tanques, los puedo pasar para la Ciénaga, al lado de la pista, pero el problema es que luego debo llevar este combustible, cruzarlo por la pista y llegar al lote y no tengo ese jet ducto que se llama llenadero. No puedo trasladar los tanques, por eso no he podido intervenir porque no he podido entrar a ese lote por los temas de la comunidad”, dijo el gerente de Oinac.

Por su parte, líderes del barrio Crespo han asegurado que no se oponen al proyecto y advirtieron que aún no arranca por la modificación de licencia presentada por el concesionario, que tiene 29 requerimientos pendientes por parte de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y el Distrito.

“Se construyeron unas mesas en donde salieron unas necesidades conjuntas y están en resorte de resolverlas, como son los requerimientos que ha hecho la Anla y algunas solicitudes que les ha hecho a través de la administración distrital”, explicó Óscar Gaviria, líder de la comunidad del barrio Crespo.

Por eso, advirtió que “realmente las obras no han arrancado porque hoy la solicitud que hicieron de modificación de licencia tiene 29 requerimientos que ellos tienen que cumplir en su totalidad para darle viabilidad al inicio de las obras”.

Por ahora, la discusión se mantiene, pese a que se han llevado a cabo 73 mesas de trabajo para concertar.

