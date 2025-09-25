El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sargento que reveló infiltración en el escuadrón de seguridad de Petro dice teme por su vida

En W Radio habló el sargento del Ejército, Jesús Rubiano, quien denunció una serie de posibles irregularidades que se estarían presentando dentro de la seguridad presidencial con supuestos infiltrados.

La Fiscalía judicializó al mayor del ejército, Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado, señalados de infiltrar el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Según información de inteligencia esta mujer habría ingresado en 36 ocasiones al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y a reuniones de alto nivel en las que se revelaba información sobre allanamientos contra varias estructuras criminales, incluido el Tren de Aragua.

En diálogo con W Radio el sargento contó que en su momento tuvo una reunión con una persona de contra inteligencia, quien le advirtió sobre la presencia de la falsa oficial.

El oficial denunció además que lo trasladaron por las advertencias que hizo a sus superiores.

“A finales del mes de abril, solito hablar con el inspector general del ejército, realizó el respectivo informe donde habló de irregularidades y después me llega el traslado a Guaviare”.

Por último dijo que teme por su vida y la de su familia.