El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se debe bloquear a Polymarket porque es ilegal y quiere intervenir en proceso electoral: Fecoljuegos

La popular plataforma de apuestas Polymarket está tomando mucha fuerza en el país, pese a que opera de forma ilegal. Por eso, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) le envió una carta a Coljuegos pidiendo que la bloquee.

“No están generando recursos para la salud, que es el fin primordial de los juegos de azar de acuerdo con la constitución política colombiana, ni generando empleo. Están haciéndole ‘conejo’ al país y además se han metido con temas que son muy sensibles en este momento, que son los eventos en todos los temas políticos o electorales que se avecinan”, afirmó el presidente del gremio, Evert Montero, en diálogo con La W.

Por eso, le pidió al Gobierno que mire por dónde están los flujos de dinero, a través de dónde se apuesta, cómo se apuesta, si es a través de pasarela de pagos, si es a través de créditos o cómo se van a pagar los premios.

Pero sin duda, la gran preocupación de este gremio es que “una plataforma ilegal en Colombia quiera de alguna manera intervenir en un proceso electoral en donde puede ser manipulado para generar tendencias”.

Y es que ya hay tendencias de candidatos, que, advierte el gremio, pueden ser manipuladas por bodegas de datos en los que quieran emitir a estos recursos para ver que su candidato está subiendo.

Pero, además, la plataforma permite apostar con monedas digitales como criptomonedas lo que no está permitido ni reglamentado en el país.

“Es realmente una burla a la norma, una burla a la ley y una competencia desleal a los que creemos en el país y a los que invertimos en Colombia”, señaló Montero.

El líder gremial recordó que en algunos mercados internacionales como Reino Unido se puede apostar a todo lo que se quiera.

“Obviamente, si esto se reglamenta y se regula con todas las condiciones que genere realmente la tranquilidad, no solamente para que haya un mercado claro y transparente, sino para que se juegue con responsabilidad, bienvenido”, remató.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Se debe bloquear a Polymarket porque es ilegal y quiere intervenir en proceso electoral: Fecoljuegos 09:14 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: