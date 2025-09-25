Una mujer herida, viviendas destechadas y municipios sin fluido eléctrico dejó vendaval en Sucre

Sincelejo

La gobernadora de Sucre, Lucy García, informó sobre la crisis generada por un vendaval y fuertes lluvias en la noche del 24 de septiembre en el departamento, donde una mujer resultó herida, varias viviendas destechadas y más de 10 municipios se quedaron sin energía eléctrica tras los daños registrados en las redes.

“Tenemos el caso de una mujer con una herida en el rostro en el municipio de Corozal, en estos momentos estamos trabajando con Afinia para restablecer el servicio de energía; pero la mayoría de los municipios están sin fluido eléctrico. Asimismo, tenemos muchos daños materiales, en viviendas que se quedaron sin techo”, informó la mandataria departamental.

En ese sentido, la empresa Afinia a través de la red social X sostuvo que “las incesantes lluvias con vientos huracanados desde la noche del miércoles ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica en sectores de la zona rural y urbana de Sucre, ocasionando interrupciones en la prestación del servicio”.

Según lo establecido por la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, los municipios afectados son: Sincelejo, Corozal, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, San Onofre, Betulia, El Roble, Tolú, Toluviejo, Coveñas, San Pedro, Buenavista, San Benito, Sampués y Palmito.

Las autoridades continúan con las labores de censo para establecer el número de familias afectadas por la nueva emergencia que enfrenta esta sección del país.