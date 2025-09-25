“Una oda a Barranquilla, mi tierra, mi lugar seguro”: Aria Vega sobre su canción ‘abanico sanyo’

La cantante Aria Vega estuvo en los micrófonos de La W Radio y habló un poco de su música, lo que quiere transmitir con esta y cómo ha sido llegar a otros países como México.

Hablando de su última canción ‘abanico sanyo’, la artista la describe cómo “una oda a Barranquilla, mi tierra, mi lugar seguro” por eso dentro de la canción hay frases como “bailamos una noche de guacherna” pues la idea era crear todo un imaginario de esta ciudad y de la costa caribe para describirle a persona que le gusta y poderle compartir ese hogar.

Dentro de su música existe mucha jerga costeña y se refiere a esto cómo su forma de ser, no es un propósito o una meta para darla a conocer, es simplemente como ella se expresa, aunque le alegra que esto sea un medio para que pase.

Dice que ha sido raro el recibimiento en otros países y que nunca lo imaginó, particularmente con su canción ‘aguapanela’, pues para ella era algo muy extraño el que la conocieran o se supieran la canción, pero era una de las que más coreaban en el público de México cuando se presentó como invitada en el país.

Esta artista desde los 17 años, supo que quería cantar, pero empezando su carrera estudio Comunicación Social y Periodismo en la ciudad de Barranquilla, aclara que en ese tiempo nunca dejó la música, en 2020 empezó a sacar su música profesional antes que llegara la pandemia y desde entonces está en este camino.

Escuche la entrevista completa:

