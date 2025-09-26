El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así fueron las últimas 24 horas de B King, según relato de su mánager

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, el artista colombiano que fue encontrado muerto en la Ciudad de México tras varios días de haber estado desaparecido, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de este crimen que enluta al país.

“Salimos de Medellín el 11 de septiembre, viajamos Medellín - Bogotá, Bogotá - Ciudad de México, llegamos al hotel, descansamos toda la mañana y en la tarde hicimos medios”, dijo.

Al día siguiente se encontraron con Regio Clown, el dj que también fue encontrado muerto en México. “Regio nos había invitado, previamente, a que participáramos en su evento del Grito de la Independencia.

“Hicimos el show. Era un evento espectacular, la gente se tomó muchas fotos con B King, él estaba muy contento”, detalló.

El martes, 16 de septiembre, se levantaron muy temprano y fueron a desayunar juntos, como solían hacerlo, allí, B King le expresó que quería ir al gimnasio, “era muy fanático del ejercicio”.

“Yo le dije que no podía acompañarlo, yo no acostumbro a ir al gimnasio y Regio Clown se ofreció a acompañarlo. Me manda la ubicación del lugar y estaba a 8 minutos de donde estábamos desayunando entonces yo no le vi ningún problema a que fuera”, contó.

A las 3:30 de la tarde Juan Camilo recibió una llamada de Regio, en la que le dice que van a ir a almorzar, que no alcanzan a pasar a recogerlo pero que a las 7:30 necesitan que esté listo porque debían ir a una reunión con un empresario.

“B King también me llama y me dice lo mismo, entonces yo dije ‘todo súper bien’, yo esperaba verlos a las 7:30″, dijo.

Al pasar la tarde, el mánager les empieza a escribir para confirmar que lo iban a recoger pero a ninguno de los dos (B King y Regio) le llegan lo mensajes ni les entran las llamadas.

“A las 9 de la noche no llegaron, 10 de la noche nada y dije ‘debe ser que se fueron de fiesta’, pero a la 1-2 de la mañana nada que les entraban los mensajes entonces decido hacer una llamada a la Policía y me dicen que espere 24 horas para hacer una denuncia”, reveló.

Añadió: “No preocupé a su familia y espere a ver si aparecían. Al día siguiente hice una llamada a Locatel (red de desaparecidos de México) y me dirijo hacia la Fiscalía y pongo la denuncia. Ahí sí le avisé a su madre”.

Tras 4 días después de haber realizado la denuncia no recibían información de parte de nadie, ni del Gobierno, ni de la Fiscalía ni de nadie, así que con su hermana decidieron hacer los avisos por redes sociales

“Luego ya fue cuando llegó la lamentable noticia de que los habían encontrado muertos”, dijo, detallando que “la Policía tenía los cuerpos desde el otro día que se perdieron, o sea que pasaron 7 días desde que se informó y no nos habían dicho nada”, aseguró Gallego.

Según el mánager, fue la mamá de B King la que reconoció el cuerpo.

Amenazas a Juan Camilo Gallego

Por otro lado, Juan Camilo afirmó que está escondido, pues la Fiscalía le dijo que no se podía ir, pero sus abogados le dicen que sí puede hacerlo.

“Ya pedí asilo político en dos países”, dijo, agregando que teme por su vida.

“A mi país no puedo volver porque ya recibí amenazas donde me dicen que no debí poner las denuncias y desde el Gobierno no me han brindado un apoyo, estoy solo y no confío en nadie”, añadió.

Desaparición de Angie Miller, amiga de B King

Tres días después de conocer la muerte de B King, se reportó la desaparición de Angie Miller, una joven que habían conocido en uno de los ensayos del show de Regio.

“Angie es una mujer que hace contenido para adultos, es venezolana, vive acá hace 12 años. La conocimos el 12 porque llegó a hacer el ensayo y desde ese día estuvo como saliendo con B King”, afirmó, detallando que no era la novia.

“Se estaban conociendo apenas, era una niña que se estuvo muy pendiente de nosotros todo el tiempo y ayer recibo la noticia de que llevaba 48 horas desparecida”, afirmó.

Según contó, la joven tenía una hija, a quien dejó con la nana, mujer que le avisó a Juan Camilo sobre su desaparición.

Rogelio, diseñador y mejor amigo de Regio Clown también ha tenido que esconderse porque teme por su vida.

Incluso, el mánager comentó que también intentó comunicarse con el escolta, pero a ese número tampoco le llegaban los mensajes. “No sé si fue que también lo mataron”.

¿A qué iba B King a México?

“La verdad venimos a hacer música, él no tenía ningún nexos con nada de esas vainas malas, las autoridades están haciendo las investigaciones pero la verdad todo está muy lento”, dijo.