El hilo conecta: tras posesión, nueva MinTIC viajó a Cúcuta y presentó proyectos junto a Gobernación

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W había trazado un hilo conductor que conectaba a la nueva ministra de las TIC, Carina Murcia, con la política en Norte de Santander, particularmente a través de la empresa Visión en Desarrollo Informática S.A.S, en donde trabajó en dos ocasiones.

Amplíe más información AQUÍ: Nueva MinTIC: los vasos comunicantes con Emilio Tapia

El representante legal de esta compañía es Álvaro Enrique Merchán, político oriundo del departamento de Arauca y hoy integrante de la junta directiva de AP System, entidad mixta creada por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en el año 2019.

Así las cosas, la ministra Murcia viajó este 25 de septiembre a Cúcuta, en donde presentó ideas y proyectos de la cartera de las TIC de la mano de la Gobernación de Norte de Santander.

Además, en su visita a la capital de ese departamento, la MinTIC fue recibida en el Canal Tro, cuya gerente es una excolaboradora del exgobernador Silvano Serrano.

En Cúcuta reafirmamos la gran decisión que fue llevar @Col4punto0 a las regiones. Tras 15 años, este evento conecta con la ciudadanía y ya suma más de 16.000 asistentes. Aquí le damos un rostro humano y social al @Ministerio_TIC .#ConDignidadCumplimos cerrando brechas digitales… pic.twitter.com/QEi5zo8qWo — Carina Murcia Yela (@CarinaMurciaY) September 25, 2025