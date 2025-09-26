El hilo conecta: tras posesión, nueva MinTIC viajó a Cúcuta y presentó proyectos junto a Gobernación
La nueva ministra TIC, Carina Murcia, presentó ideas y proyectos de la cartera de las TIC de la mano de la Gobernación de Norte de Santander.
El hilo conecta: tras posesión, nueva MinTIC viajó a Cúcuta y presentó proyectos junto a Gobernación
00:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Ministra Carina Murcia. Foto: MinTIC
La W había trazado un hilo conductor que conectaba a la nueva ministra de las TIC, Carina Murcia, con la política en Norte de Santander, particularmente a través de la empresa Visión en Desarrollo Informática S.A.S, en donde trabajó en dos ocasiones.
- Amplíe más información AQUÍ: Nueva MinTIC: los vasos comunicantes con Emilio Tapia
El representante legal de esta compañía es Álvaro Enrique Merchán, político oriundo del departamento de Arauca y hoy integrante de la junta directiva de AP System, entidad mixta creada por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en el año 2019.
Así las cosas, la ministra Murcia viajó este 25 de septiembre a Cúcuta, en donde presentó ideas y proyectos de la cartera de las TIC de la mano de la Gobernación de Norte de Santander.
- Le puede interesar: Petro hizo un buen cambio: Julián López, de La U, celebró nombramiento de Carina Murcia como MinTIC
Además, en su visita a la capital de ese departamento, la MinTIC fue recibida en el Canal Tro, cuya gerente es una excolaboradora del exgobernador Silvano Serrano.
El hilo conecta: tras posesión, nueva MinTIC viajó a Cúcuta y presentó proyectos junto a Gobernación
00:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles