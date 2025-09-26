“Es un lujo, tengo mucha expectativa”: Estrella Morente sobre su show en el que mezcla jazz y flamenco

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un lujo, tengo mucha expectativa”: Estrella Morente sobre su show ‘Estrella de Estrellas’

Estrella Morente, cantaora flamenca española, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre ‘Estrella de Estrellas’, un espectáculo que mezcla el flamenco con el jazz.

Este show tendrá lugar el próximo 9 de octubre en el Teatro Real de Madrid.

“Para mí es un privilegio tener el Teatro Real de Madrid, no es la primera vez que canto ahí pero siempre tengo la sensación de que lo es”, dijo.

Según contó, este trabajo es la muestra de todas las mujeres que le han marcado en su carrera como cantante, como música, como por ejemplo, Chabela Vargas.

“Es un homenaje no solo por su música sino por su vida, son mujeres que acompañan historias muy fuertes, no tuvieron una vida llena de luces sino también de bastante sombra”, dijo.

Además, reiteró que es un lujo poder cantar en este escenario. “Tengo mucha ilusión”, afirmó.

Nina Simone ha sido clave en su carrera artística, pues en su casa siempre, desde muy pequeña, escuchó jazz, música clásica. También ha estado presente Chabela Vargas, a quien asegura que ama con todo su corazón.