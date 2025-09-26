Estalló división en el Pacto por cancelación de la consulta: ¿es una jugada para sacar a Quintero?

El Pacto Histórico está en medio de una dura pelea política y jurídica por la decisión de su comité político de cancelar la consulta presidencial interna prevista para el 26 de octubre, y concentrarse exclusivamente en la consulta interpartidista del Frente Amplio en marzo.

La discusión enfrentó nuevamente al sector del Pacto que se opone a la participación de Daniel Quintero y esta última campaña. Y es que aseguran los cercanos a Quintero que la cancelación no tiene que ver con un lío jurídico, sino porque querrían impedir su participación.

Al respecto, el los micrófonos de La W hablaron el senador Alex Flórez, afín a Quintero, y el representante Gabriel Becerra, miembro del comité político y uno de los promotores de la cancelación de la consulta.

El senador Flórez insistió en que la consulta sigue en pie y que el presidente Gustavo Petro ya desautorizó el comunicado del comité político: “La consulta va para adelante. El presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar hace instantes diciendo que la consulta debe seguir adelante. Ese comunicado que sacan a través de las redes sociales no fue consultado ni puesto en discusión, tanto así que sé que el presidente está muy molesto”.

Por su parte, el representante Gabriel Becerra insistió en que la decisión del comité no tiene que ver con cálculos políticos: “Lo que ha surgido es una inquietud jurídica: según conceptos que hemos recogido, se corre riesgo de que quien salga elegido en la consulta interpartidista no pueda ir a la consulta de marzo. Y si el candidato del Pacto no puede ir a la consulta de marzo, vamos a obstruir la estrategia para tener una candidatura de unidad”.