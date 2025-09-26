Intento mostrar lo que ningún medio convencional enseña: fotógrafo que evidencia crisis humanitaria

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W conversó con Ahmed Younis, fotógrafo y autor de un video viral que muestra a un niño palestino descalzo, con lágrimas en los ojos, cargando a su hermana pequeña sobre los hombros mientras avanza por la ruta de desplazamiento hacia el sur de Gaza.

“Suelo grabar escenas de refugiados palestinos que pasan por cruzan por la zona de donde soy, es la única vía en donde se permite el desplazamiento, el exilio al su de Gaza. Esta escena fue emotiva para mí. El hecho de verlo cargando a su hermana fue muy ‘rompedora’”, dijo.

¿Cómo terminó la historia de los niños del video?

“Después de colgar el video, desconocía su paradero. Pero tras viralizarse, decidí buscarlos y saber si se encontraban bien. Me enteré de que estaban en un campamento de una comisión egipcia en el centro de Gaza”, relató.

Asimismo, mencionó que contactó con el padre de los menores, quien pensaba que los niños estaban muertos porque no tenía noticias de ellos. Gracias a eso, pudo tener un momento de alivio porque sus hijos estaban sanos y salvos.

¿Qué momentos decide documentar y cuáles no?

Intento tomar las zonas expresivas en lo posible de lo que está pasando. Lo hago para manifestar que en Gaza sigue habiendo vida. Lo que intento es mostrar lo que ningún medio convencional muestra.

