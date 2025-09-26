“Los puntos críticos son responsabilidad del Estado”: CCI sobre la vía al Llano
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, entregó detalles del estado de la vía al Llano.
“Los puntos críticos son responsabilidad del Estado”: CCI sobre la vía al Llano
08:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Vía al Llano - Gobernación de Cundinamarca
Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles del estado de la vía al Llano asegurando que “los puntos críticos son responsabilidad del Estado”.
Noticia en desarrollo.