“Los puntos críticos son responsabilidad del Estado”: CCI sobre la vía al Llano

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, entregó detalles del estado de la vía al Llano.

08:35

Vía al Llano - Gobernación de Cundinamarca

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles del estado de la vía al Llano asegurando que “los puntos críticos son responsabilidad del Estado”.

Noticia en desarrollo.

