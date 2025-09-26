Mánager de B King dice que tiene miedo y que no va a regresar a Colombia

Juan Camilo Gallego, mánager del cantante Bayron Sánchez, más conocido como B King, habló en W Radio sobre el asesinato del artista.

El mánager aseguró que el día de la desaparición tenían una reunión con unos empresarios, cita a la que nunca llegaron porque los B King no volvió a contestar el celular después de visitar un gimnasio en el barrio Polanco.

Dijo que no conocía a los empresarios pues estos eran amigos del DJ Regio Clown, quien fue la persona que los invitó a México.

Informó que teme por su vida, ha recibido amenazas y que la fiscalía le dijo que no puede salir del país.

“Yo fui la persona que puse la denuncia, yo puse la cara a los medios, tengo mucho miedo la verdad”.

Le puede interesar: Reportan como desaparecida a amiga de B-King y Regio Clown en México

Dijo que no va a regresar a Colombia y va a pedir asilo político en varios países.