Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Netanyahu queda débil ante el mundo tras abandono diplomático en la ONU?

El coronel retirado Yohanan Tzoreff, quien dirigió la División Palestino-Árabe del Ministerio de Inteligencia y Estrategia de Israel, se refirió en La W al discurso que dio Benjamín Netanyahu ante las Naciones Unidas y el abandono diplomático que recibió al momento de tomar la palabra en la ONU.

Comentó que, inicialmente, hay que analizar el discurso desde el punto de vista de Netanyahu, pues “muchas personas dentro de Israel sienten que las políticas del Gobierno no son las necesarias”.

“Netanyahu quiere cambiar la perspectiva que tiene la comunidad internacional sobre Israel (…). Él quiso dar ese discurso para las personas en voz de protesta, quiso explicarles que Israel sigue batallando en contra del terror”, añadió.

Recalcó que Netanyahu intentó explicar que cualquier “casualidad” que involucre a civiles en Gaza la están tratando de evitar.

¿Lo que pasó en la ONU deja más débil a Netanyahu ante el mundo?

“Eso depende. Aun Netanyahu tiene un apoyo importante en Israel, no ha perdido la base de las personas que lo apoyan, ese es el principal problema”, indicó.

Aseguró que el plan de Netanyahu ante las Naciones Unidas era explicarle al mundo lo peligroso que es para Israel la idea de que Palestina se convierta en Estado.

“La gran pregunta es saber cómo afectará a Israel lo que pasó en la ONU”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: