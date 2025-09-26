No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar por elección de candidato del Pacto

La W RadioLa W Radio

No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar pidió prudencia para elección de candidato del Pacto

No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar pidió prudencia para elección de candidato del Pacto

No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar pidió prudencia para elección de candidato del Pacto

Gustavo Bolívar. (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar habló con La W sobre la elección del candidato del Pacto Histórico para las elecciones del 2026.

“Lo que prima es la prudencia para no cometer un error que nos cueste la elección o para que la izquierda quede en manos de Roy, Benedetti o Quintero. Podemos estar yendo a una trampa”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar pidió prudencia para elección de candidato del Pacto

