No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar por elección de candidato del Pacto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No podemos quedar en manos de Roy, Benedetti o Quintero: Bolívar pidió prudencia para elección de candidato del Pacto

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar habló con La W sobre la elección del candidato del Pacto Histórico para las elecciones del 2026.

“Lo que prima es la prudencia para no cometer un error que nos cueste la elección o para que la izquierda quede en manos de Roy, Benedetti o Quintero. Podemos estar yendo a una trampa”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: