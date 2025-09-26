Pacientes enfrentan demoras en Clínica Nuestra Señora de la Paz por faltas en convenio con Nueva EPS

Decenas de pacientes se encuentran a la espera de asignación de camas o camillas en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de Bogotá.

Según John Fredy Capera, hijos de una de las afectadas, son varios los pacientes que han permanecido entre cinco y ocho días pasando su convalecencia en incómodas condiciones dentro de las instalaciones.

Las imágenes dejan en evidencia que debido a la ocupación del establecimiento, muchos están siendo atendidos en los pasillos y las sillas del lugar.

El Dr. Giovanni Guerrero Conde, director de la Clínica Nuestra Señora de la Paz en respuesta a la denuncia, confirmó que la ocupación actual de la clínica está en un 95%, pero que en medio de la situación, han logrado dar atención a los pacientes.

Fue enfático al mencionar que los diagnósticos por salud mental están en incremento. Respecto a los pacientes, explicó que la gran mayoría son afiliados a la Nueva EPS, entidad que, según Guerrero, tiene una deuda pendiente con la clínica.

Aunque se habría llegado a un acuerdo de pago, al día de hoy no se ha cumplido. El Dr. también reveló que el 15 de septiembre enviaron un comunicado a Nueva EPS informando que darán por suspendido el convenio brindando atención hasta el 15 de octubre.

La administración de la clínica agrega que ha intentado contactarse con la promotora de salud para notificarles la situación relacionada a las camas y a la capacidad del establecimiento, pero no han logrado obtener respuesta.

Desde la W se ha intentado tener respuesta por parte de Nueva EPS, pero hasta el momento no se ha emitido ninguna comunicación.