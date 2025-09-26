El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Panel Cifras y Conceptos: así calificaron líderes de opinión el Gobierno Petro, instituciones y más

César Caballero, gerente general de Cifras & Conceptos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su nuevo panel de opinión 2025, donde se evaluó la percepción de los líderes del país frente a diferentes temas políticos, sociales y económicos de Colombia.

Comentó que los resultados arrojaron que se ve una recuperación de la confianza en las instituciones, con dos excepciones.

“El Congreso crece 7 puntos, la Corte Constitucional, el Banco de la República. Solo hay dos que no crecen, sino que caen: la JEP y la Presidencia de la República”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: