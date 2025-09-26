La W RadioLa W Radio

Panel Cifras y Conceptos: así calificaron líderes de opinión el Gobierno Petro, instituciones y más

Según el panel de opinión de Cifras & Conceptos, la confianzas en las instituciones subió, solo con excepción de JEP y Presidencia.

César Caballero. Foto: W Radio

César Caballero, gerente general de Cifras & Conceptos, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su nuevo panel de opinión 2025, donde se evaluó la percepción de los líderes del país frente a diferentes temas políticos, sociales y económicos de Colombia.

Comentó que los resultados arrojaron que se ve una recuperación de la confianza en las instituciones, con dos excepciones.

“El Congreso crece 7 puntos, la Corte Constitucional, el Banco de la República. Solo hay dos que no crecen, sino que caen: la JEP y la Presidencia de la República”, dijo.

