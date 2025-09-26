Primera vez que condenan un presidente por financiación de dictador: Sandra Cossart por caso Sarkozy

Sandra Cossart, directora de la ONG ‘Sherpa’, conversó con La W sobre la condena al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien deberá pagar cinco años en medida intramural, además de responder por una multa de 100.000 euros por el financiamiento libio a su campaña de 2007.

Según comentó, el expresidente Sarkozy podrá recurrir a apelación, “de hecho ya lo anunció”. Sin embargo, él ya fue condenado y el 13 de octubre conocerá cuándo debe iniciar a pagar la condena.

“Es la primera vez en la historia que un presidente es condenado por recibir financiación por un dictador (Gadafi)”, afirmó.

Asimismo, expresó preocupación porque hay “criminales de cuello blanco” que ya fueron condenados y que salieron públicamente a hacer señalamientos en contra del tribunal que adoptó la condena contra el expresidente.

“Lo que hay que entender es que se le acusa por asociación criminal. ¿Qué significa? Que él preparó y se puso de acuerdo con sus más cercanos en la política para desarrollar una trama corrupta”, dijo. Eso le permitió al número dos del régimen libio para desviar fondos a Francia.

Aclaró que ese número dos de Libia ya estaba señalado en ese momento por Francia.

Finalmente, Cossart cuestionó que congresistas franceses, “quienes deben defender el aparato judicial”, no lo estén haciendo. No obstante, mencionó que ella, como líder de organizaciones, está tratando de hacer una campaña por la independencia de los jueces.

